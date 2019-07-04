Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

NASA заявило про виявлення незвичайної надшвидкої чорної діри

  • 14
Виявлено надшвидку чорну діру - фото 1
Виявлено надшвидку чорну діру / unian

У NASA заявили про відкриття незвичайної чорної діри, яка рухається навколо своєї осі майже зі швидкістю світла. Виявити її вдалося в одній з галактик в сузір'ї Пегаса за допомогою рентгенівського телескопа Чандра.

Подібно до водоверті в океані, чорні діри, що обертаються створюють в космосі рухомий потік навколо них. Проте, чорні діри не створюють вихори вітру або води. Швидше, вони генерують диски газу та пилу, нагріті до сотень мільйонів градусів, які світяться в рентгенівському світлі.

Це цікаво: NASA показало видовищне фото Землі, зняте з МКС

NASA заявило про виявлення незвичайної надшвидкої чорної діри - фото 338370

Виміри швидкостей обертання чорних дір дуже важливі для нас, бо вони відображають те, як росли ці гіганти, як вони взаємодіяли з іншими регіонами галактик і як виглядають їхні околиці, – сказано в тексті дослідження.

Заявлений в роботі об'єкт із сузір'я Пегаса розташований у 8 мільярдах світлових років від Землі. Інші чорні діри володіють швидкістю обертання у два рази меншою. Що є причиною надшвидкісного обертання виявленого об'єкта, вчені поки пояснити не можуть.

Читайте також: 50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон

Джерело: arxiv
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
  • 01 липня, 18:35
  • 1411
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 59
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 996
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини NASA