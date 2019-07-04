NASA заявило про виявлення незвичайної надшвидкої чорної діри

У NASA заявили про відкриття незвичайної чорної діри, яка рухається навколо своєї осі майже зі швидкістю світла. Виявити її вдалося в одній з галактик в сузір'ї Пегаса за допомогою рентгенівського телескопа Чандра.

Подібно до водоверті в океані, чорні діри, що обертаються створюють в космосі рухомий потік навколо них. Проте, чорні діри не створюють вихори вітру або води. Швидше, вони генерують диски газу та пилу, нагріті до сотень мільйонів градусів, які світяться в рентгенівському світлі.

Це цікаво: NASA показало видовищне фото Землі, зняте з МКС

Виміри швидкостей обертання чорних дір дуже важливі для нас, бо вони відображають те, як росли ці гіганти, як вони взаємодіяли з іншими регіонами галактик і як виглядають їхні околиці, – сказано в тексті дослідження.

Заявлений в роботі об'єкт із сузір'я Пегаса розташований у 8 мільярдах світлових років від Землі. Інші чорні діри володіють швидкістю обертання у два рази меншою. Що є причиною надшвидкісного обертання виявленого об'єкта, вчені поки пояснити не можуть.

Читайте також: 50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон