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NASA запустило зонд до Сонця

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Зонд буде вивчати електромагнітне поле Сонця - фото 1
Зонд буде вивчати електромагнітне поле Сонця / NASA Watch

Безпілотний сонячний зонд Parker успішно стартував з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) запустило зонд для дослідження Сонця. Зонд вивела у відкритий космос ракета-носій Delta IV.

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Напередодні NASA відклало запуск сонячного зонда Parker. Перенесення старту на добу пояснили браком часу до закриття стартового вікна.

Місія автоматичної станції Parker Solar Probe полягає в дослідженні Сонця. Зонд Parker повинен наблизитися на рекордно відстані в 6,1 млн кілометрів до Сонця і першим з раніше створених людством апаратів увійти в так звану "сонячну корону". За прогнозами вчених, захисний екран зонда розжариться до 1371,11 ° С.

Апарат буде вимірювати електромагнітне поле Сонця і визначать характер частинок, що випускаються зіркою. Такі дослідження повинні дати можливість ученим відповісти на низку питань, пов'язаних з Сонцем.

На створення зонда Parker було витрачено близько 1,5 млрд доларів.

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Джерело: NY Times
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