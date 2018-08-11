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Як виглядає Кіліманджаро з космосу: кадри від астронавта

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Кіліманджаро з борту МКС - фото 1
Кіліманджаро з борту МКС / twitter.com/Astro_Alex

Німецький астронавт показав вид на найвищу точку Африки - Кіліманджаро - з борту Міжнародної космічної станції.

Астронавт з Німеччини Алексндр Герст, який зараз працює на борту МКС, активно веде свій профіль в соцмережі Twitter, де за ним стежать понад 1,19 млн осіб. Нещодавно чоловік опублікував кадри з виглядом Кіліманджаро, зроблені два дні поспіль. Одне фото йому вдалось зробити саме перед заходом сонця. Як відзначив Герст, колись він збирається підкорити цю вершину. А поки що зацініть найвищу точку Африки та потенційно активний вулкан Кіліманджаро з борту Міжнародної космічної станції:

І ще: Що не можна робити в сонячне затемнення 11 серпня 2018

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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