Персеїди: де і коли дивитися найяскравіший зорепад цього літа

Найкраще спостерігати за зорепадом там, де найтемніше небо / koztimes

У суботу, 11 серпня, відбудеться наймасштабніший зорепад у 2018 році.

Пік зорепаду припаде на 12-13 серпня, і спостерігати його зможуть жителі майже усіх регіонів України, окрім Закарпаття.

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Згідно з попередніми оцінками вчених, щільність зорепаду буде помірною: 60-70 метеорів на годину. Незважаючи на значні цифри, потік дійсно буде помірним, адже, приміром, у 2016 році експерти зафіксували показники в діапазоні 150-200 метеорів на годину. Рекорд по щільності був зафіксований в 1993 році, тоді показник зупинився на позначці 500 метеорів на годину.

"Найкраще спостерігати за цим явищем там, де найтемніше небо. Так, небо, скажімо, у великих мегаполісах, містах, де багато вуличних вогнів, воно є не сприятливим для спостерігання такого явища", – розповів завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

Персеїди – це потік метеоритів, які летять зі сторони сузір'я Персея. Коли вони підходять максимально близько до Землі, можна спостерігати зорепад. Метеорити падають зі швидкістю до 59 кілометрів за секунду.

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