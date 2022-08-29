NASA запускає потужну ракету на Місяць: дивіться онлайн-трансляцію місії Artemis 1

Гігантська ракета NASA під назвою Space Launch System готова відправитися в подорож до Місяця. Цей політ закладе основу для довгострокової присутності людей на місячній поверхні.

Як пише Forbes, уже сьогодні, 29 серпня, у період між 15:30 та 17:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал вирушить у свою першу космічну подорож найпотужніша у світі ракета Space Launch System або просто SLS. Трансляцію запуску можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі NASA.

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Вже зараз нова ракета NASA перебуває на стартовому майданчику і готується до запуску. Якщо цьому не стануть на заваді погодні умови чи технічні несправності, то старт відбудеться 29 серпня. Якщо виникнуть якісь проблеми, то ще одне вікно для запуску в космос заплановано на 2 вересня 2022 року.

Запуск ракети Space Launch System, яка має відправити до Місяця космічний корабель Orion – це перший крок NASA до повернення людини на Місяць після завершення американських пілотованих місячних місій у 1972 році.

Сама місячна програма NASA називається Artemis і складається з трьох етапів: Artemis-1, Artemis-2 та Artemis-3. Цей перший запуск космічного корабля в рамках місії Artemis-1 буде здійснено поки що без екіпажу. Але вже у 2025 році в рамках місії Artemis-3 на Місяць полетять 4 астронавти, серед яких вперше буде жінка та астронавт неєвропейського походження.

Космічний корабель Orion полетить до Місяця і це буде випробувальний політ для того, щоб перевірити, що цей корабель впорається з поставленим перед ним завданням. Сама подорож до супутника Землі і назад займе 42 дні 3 години та 20 хвилин, після чого він має повернутись на Землю 10 жовтня цього року і наводиться в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Онлайн-трансляція запуску ракети SLS до Місяця в рамках місії Artemis-1

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