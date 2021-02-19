NASA запропонувало усім охочим знятися на Марсі: мережу заполонили кумедні фото

На сайті NASA з'явилася віртуальна фотокабіна, у якій кожен охочий може зробити "знімок" з Марса. Механіка проста – потрібно завантажити зображення і вибрати фон, а система вставить людину, предмет або котика за принципом фотошопу.

Зараз є три види пейзажу з Червоної планети, марсохід, командний центр і ракета Atlas.

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З хештегом #NASA у твіттері опубліковано вже понад кількасот тисяч постів. До вашої уваги найкращі фотокартки – з котиками, бабаком, черговим мемом про Берні Сандерса і прогулянкою по Марсу на електросамокаті.

Hahahaha omg this NASA virtual photo boothhttps://t.co/5xyawHO3kE pic.twitter.com/AvLZDFU8YZ — Erin Biba (@erinbiba) February 18, 2021

Having too much fun with the NASA virtual photo booth foe the Mars Perseverance mission. pic.twitter.com/aGChSdq0Yg — Daniel Bolnick (@DanielBolnick) February 19, 2021

Snap a Selfie on Mars with NASA's Virtual Photo Booth to Celebrate Perseverance Landing https://t.co/DOfz6Q6O7X pic.twitter.com/1bGsL6PmRs — Gizmodo (@Gizmodo) February 19, 2021

Наші ведучі, до слова, теж "зробили" собі фото на Марсі. Здається, їм дуже подобається на Червоній планеті:

Можливість зробити свою фотографію з Марса з'явилася на сайті NASA після успішної посадки марсохода "Наполегливість" (Perseverance). Процес приземлення у космічному агентстві назвали "сімома хвилинами жаху". Робот опустився у районі кратера Езеро на північ від марсіанського екватора. Недалеко від цього місця, як вважають вчені, мільярди років тому протікала річка, в якій могло бути життя. Тепер марсохід займеться пошуками ознак біологічних організмів.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Заходьте за цим посиланням, щоб і собі зробити круте фото з Марсу.

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