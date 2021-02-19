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NASA запропонувало усім охочим знятися на Марсі: мережу заполонили кумедні фото

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NASA пропонує кожному зробити фото на Марсі - фото 1
NASA пропонує кожному зробити фото на Марсі

На сайті NASA з'явилася віртуальна фотокабіна, у якій кожен охочий може зробити "знімок" з Марса. Механіка проста – потрібно завантажити зображення і вибрати фон, а система вставить людину, предмет або котика за принципом фотошопу.

Зараз є три види пейзажу з Червоної планети, марсохід, командний центр і ракета Atlas.

Це цікаво: Я не марсіанин: Білл Гейтс пояснив, чому не планує будувати ракети

З хештегом #NASA у твіттері опубліковано вже понад кількасот тисяч постів. До вашої уваги найкращі фотокартки – з котиками, бабаком, черговим мемом про Берні Сандерса і прогулянкою по Марсу на електросамокаті.

Наші ведучі, до слова, теж "зробили" собі фото на Марсі. Здається, їм дуже подобається на Червоній планеті:

NASA запропонувало усім охочим знятися на Марсі: мережу заполонили кумедні фото - фото 448506

Можливість зробити свою фотографію з Марса з'явилася на сайті NASA після успішної посадки марсохода "Наполегливість" (Perseverance). Процес приземлення у космічному агентстві назвали "сімома хвилинами жаху". Робот опустився у районі кратера Езеро на північ від марсіанського екватора. Недалеко від цього місця, як вважають вчені, мільярди років тому протікала річка, в якій могло бути життя. Тепер марсохід займеться пошуками ознак біологічних організмів.

Заходьте за цим посиланням, щоб і собі зробити круте фото з Марсу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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