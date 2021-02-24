Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Астрономи створили найдетальнішу карту чорних дір

  • 27
Астрономи створили найдетальнішу карту чорних дір - фото 1

Науковці представили найдетальнішу нині карту чорних дір на низьких радіочастотах. На створення цього досягнення потрібні були роки.

Кожна з 25 тисяч білих точок, зображених на карті, є активною надмасивною чорною дірою. Зображення охоплює надмалі радіохвилі, виявлені за допомогою LOw Frequency ARray (LOFAR) в Європі. Ця інтерферометрична мережа складається з близько 20000 радіоантен, розташованих у 52 точках Європи.

І ще: У NASA показали повне відео посадки апарату Perseverance на Марс

LOFAR – це єдина мережа радіотелескопів, здатна отримувати зображення з високою роздільною здатністю на частотах нижче 100 мегагерців.

Астрономи створили найдетальнішу карту чорних дір - фото 448874

Читайте також: NASA показало перші кольорові кадри з Марса

Джерело: sciencealert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 484
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 310
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 919
Загрузка...
Новини