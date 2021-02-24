Астрономи створили найдетальнішу карту чорних дір

Науковці представили найдетальнішу нині карту чорних дір на низьких радіочастотах. На створення цього досягнення потрібні були роки.

Кожна з 25 тисяч білих точок, зображених на карті, є активною надмасивною чорною дірою. Зображення охоплює надмалі радіохвилі, виявлені за допомогою LOw Frequency ARray (LOFAR) в Європі. Ця інтерферометрична мережа складається з близько 20000 радіоантен, розташованих у 52 точках Європи.

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LOFAR – це єдина мережа радіотелескопів, здатна отримувати зображення з високою роздільною здатністю на частотах нижче 100 мегагерців.

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