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Над Токіо вибухнула вогняна куля силою 150 тонн тротилу: відео

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Над Токіо вибухнув астероїд - фото 1
Над Токіо вибухнув астероїд / mosmonitor

Нічне небо над Токіо освітив позаземне тіло. Яскравий НЛО у вигляді кулі увійшов в атмосферу Землі над Японією, з оглушливим гуркотом пролетів над столицею, а потім вибухнув. Зняті очевидцями ролики показують, як об'єкт летить неймовірно швидко і при цьому сяє зеленими і пурпуровими відтінками.

Влада Японії заспокоїла жителів, пояснивши подію астероїдом, який увійшов в атмосферу Землі, нагрівся до дуже високих температур, перетворившись в болід, а поблизу поверхні вибухнув. Це підтвердила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, інфразвукові станції моніторингу, які зафіксували космічний уламок. Міжнародна метеорологічна організація повідомляє, що метеорит був видний зі значної частини японського регіону Канто.

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"Ми змогли розрахувати енергію джерела вхідного астероїда приблизно 150 метричних тонн в тротиловому еквіваленті", – йдеться в повідомленні в блозі IMO. За оцінками IMO, космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу у 1,8 тонни.

Вогняні кулі – звичайне, хоча і дуже рідкісне явище. Ще рідше вони досягають поверхні так близько, щоб вибухнути з оглушливим гуркотом.

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Джерело: japantimes
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