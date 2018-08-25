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Американка втратила стажування у NASA через пост у Twitter
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Користувачка Twitter під ніком @NaomiH_official була так схвильована тим, що її взяли на стажування в Національне космічне агентство (NASA), що не змогла стримати емоції.
Вона висловила свою радість нецензурною лайкою, ненароком вступила в конфлікт з шановним інженером і втратила заповітне місце.
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Так, повідомлення про своє нове місце роботи вона супроводила фразою: "Заткніться всі, я отримала стажування в NASA".
На таке грубе повідомлення їй відповів користувач Гомер Хікам, який попросив американку підбирати слова. Однак в результаті дівчина грубо вилаялася і на його адресу.
"Відсмокчи, я працюю в NASA", – написала вона Хікаму.
Після цього Хікам пояснив грубіянка, що зараз він працює в Національній космічній раді, у якій серед іншого контролює діяльність NASA.
Очевидно, @NaomiH_official спочатку не знала, що Гомер Хікам є відомим колишнім інженером NASA (раніше він готував американських астронавтів, працював над створенням телескопа Хаббл і проектуванням МКС), але потім зрозуміла, хто її співрозмовник, і видалила образливі повідомлення, а потім – і весь свій профіль.
Як розповів згодом Хікам у своєму блозі, він просто хотів застерегти користувачок Twitter від вживання грубих виразів, тому що це може стати причиною проблем.
Так і вийшло: в результаті дівчині відмовили у стажуванні в космічному агентстві. Хікам зазначив, що його особисто грубі твіти не образили і він не має до втрати місця ніякого стосунку, адже не уповноважений наймати і звільняти співробітників.
За його словами, нецензурна лайка з боку дівчини зачепила співробітників NASA, котрі помітили листування по хештегу #NASA, який раніше використовували друзі користувачок Twitter.
Разом з тим, Хікам вважає, що @NaomiH_official все ж "заслужила роботу в аерокосмічній галузі". Через деякий час йому вдалося знайти контакти дівчини і він пообіцяв їй зробити все можливе, щоб забезпечити її новим місцем.
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