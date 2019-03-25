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Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн

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Тепер R2-D2 допомагає любителям космосу - фото 1
Тепер R2-D2 допомагає любителям космосу / Deskgram

Кожен фанат Зоряних воєн знає цей невеликий симпатичний дроїд R2-D2. І серед його прихильників не тільки підлітки, а й університетські професори.

Це диво знаходиться у Німеччині.

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Професор Цвайбрюккенського Університету прикладних наук, Німеччина, Хуберт Зітте, відомий лекціями на тему фільмів Зоряний шлях і Зоряні війни, разом з невеликою командою, що складається з його тестя Хорста Хелле, майстра живопису Клауса Руффінга і декількох студентів, що погодилися допомогти, перетворив Цвайбрюккенську обсерваторію Асоціації природних наук на впізнаваний персонаж.

Тепер R2-D2 допомагає любителям космосу дивитися в зоряне небо!

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316743

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316744

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316745

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316746

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316747

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316748

Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн - фото 316749

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Джерело: geeksaresexy
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