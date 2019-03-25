Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн

Кожен фанат Зоряних воєн знає цей невеликий симпатичний дроїд R2-D2. І серед його прихильників не тільки підлітки, а й університетські професори.

Це диво знаходиться у Німеччині.

І ще: 10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети

Професор Цвайбрюккенського Університету прикладних наук, Німеччина, Хуберт Зітте, відомий лекціями на тему фільмів Зоряний шлях і Зоряні війни, разом з невеликою командою, що складається з його тестя Хорста Хелле, майстра живопису Клауса Руффінга і декількох студентів, що погодилися допомогти, перетворив Цвайбрюккенську обсерваторію Асоціації природних наук на впізнаваний персонаж.

Тепер R2-D2 допомагає любителям космосу дивитися в зоряне небо!

Читайте також: Чоловік чи жінка: ким буде перша людина на Марсі