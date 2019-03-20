Чоловік чи жінка: ким буде перша людина на Марсі

Глава NASA переконаний, що на Марсі першою буде жінка

Глава NASA Джим Брайденстайн оголосив, що перші кроки на Марсі, швидше за все, зробить представниця прекрасної половини людства. Це він сказав під час інтерв'ю на радіошоу Science Friday.

Брайденстайн підкреслив, що агентство прагне мати "широкий і різноманітний набір талантів".

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Особливо це стосується пілотованих місій на Марс і Місяць. Один із радіослухачів запитав, чи увійде жінка до складу екіпажу, який висадиться на місяць. "Безумовно", – відповів глава NASA.

Раніше за програмою "Аполлон" на супутнику Землі побувало 12 чоловіків, але не було жодної жінки.

Насправді, першою такою людиною на Місяці, швидше за все, буде жінка. Також правильне й те, що першою людиною на Марсі, швидше за все, буде жінка, – сказав він.

Першою людиною на Марсі може стати жінка

Також він нагадав, що на кінець березня заплановано перший повністю жіночий вихід у відкритий космос. Згідно з планами NASA, висадка людей на Місяць може відбутися у 2028 році, а пілотована місія на Марс запланована на 2030-ті роки.

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