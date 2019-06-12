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NASA використовуватиме новий вид палива для ракет

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NASA використовуватиме новий вид палива - фото 1
NASA використовуватиме новий вид палива / novator

Американське Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) почне використовувати новий вид палива. Це прискорить процес підготовки ракет-носіїв і зробить їх запуски більш безпечними і ефективними, що особливо корисно для місій на Місяць і Марс.

Відзначається, що основою палива у більшості сучасних ракет-носіїв є гідразин – безбарвна і дуже токсична рідина. Через підвищений рівень небезпеки інженери витрачають більше часу на підготовку ракет до запусків і безпосередньо їхню заправку паливом.

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Фахівці перевіряють роботу систем космічного корабля - фото 333702
Фахівці перевіряють роботу систем космічного корабля

Однак у NASA знайшли новий більш безпечний замінник палива на гідразин – нітрат гідроксиламіну, який підпалюється завдяки окислювачу. Це хімічна сполука не тільки не є токсичною, але і більш ефективною, ніж паливо, що використовується зараз.

Стверджується, що за допомогою нового палива NASA планує поліпшити продуктивність ракет на 50%. Це стане особливо корисним для місій на Місяць і Марс. Ракети зможуть транспортувати вантаж на великі відстані і при цьому витрачати менше палива.

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Джерело: nasa
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