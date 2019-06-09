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NASA у прямому ефірі показує будівництво марсохода

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Будівництво марсохода - фото 1
Будівництво марсохода / Скріншот

Космічне відомство США встановило веб-камеру в лабораторії, де відбувається збірка майбутнього марсоходу місії "Марс-2020". На кадрах можна побачити, як одягнені в білий спецодяг вчені збирають роботизований ровер. Марсохід також буде оснащений дроном з камерою високої роздільної здатності.

Стрім від NASA ведеться 24 години на добу, хоча в роботі відбуваються перерви. Так, робота над марсоходом ведеться лише в будні дні і починається близько 18:00 за київським часом. У той час, коли трансляція не ведеться, користувачі можуть подивитися збережені записи минулого стріму.

До теми: Названі реальні терміни здійснення польоту на Марс

За планами вчених, місія "Марс-2020" попрямує до мети в 2020 році. Марсохід з дроном доставлять на поверхню Червоної планети за допомогою ракети-носія Atlas V. Потім вчені розпочнуть вивчення Марса в онлайн-режимі, заощадивши час на доставку зібраної інформації на Землю.

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Джерело: youtube
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