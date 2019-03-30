NASA тестує рентген для зв'язку в космосі

NASA оголосило про тестування нової системи комунікації XCOM, заснованої на рентгенівському випромінюванні. Це дозволить вченим передавати гігабайти інформації в секунду на віддалені відстані в космосі.

На Міжнародній космічній станції (МКС) планують встановити нову систему комунікації XCOM, яка буде використовувати рентгенівське випромінювання.

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Ми довго чекали, щоб продемонструвати цю можливість. Для деяких місій XCOM може бути важливою технологією, через екстремальні відстані, на яких вони працюють, – сказав інженер NASA Годдард Джейсон Мітчелл.

У NASA тестують новий тип зв'язу

Зараз вчені використовують радіозв'язок для комунікації з космічними літальними апаратами, але він має обмежені можливості. Короткі хвилі рентгенівського випромінювання повинні дозволити передавати більше інформації, ніж радіохвилі, використовуючи ту ж кількість енергії.

Радіозв'язок також стає недоступним в певних умови, наприклад, коли космічний апарат входить в щільні шари атмосфери Землі і теплова енергія перетворюється в бар'єр для комунікації. У таких випадках, зв'язок з космонавтами або апаратом може пропадати на кілька хвилин.

Система XCOM може вирішити цю проблему і подолати плазмовий щит літального апарату або капсули, які спускаються в атмосфері. Правда, технологію поки не розглядають для використання на поверхні Землі, оскільки вона може бути небезпечною через радіоактивне рентгенівське випромінювання і великої кількості енергії в його хвилях.

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