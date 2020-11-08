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NASA пропонує всім охочим отримати паспорт астронавта: прості умови

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NASA пропонує всім охочим отримати паспорт астронавта: прості умови - фото 1

NASA і компанія SpaceX планують спільний запуск капсули Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту, який відбудеться 14 листопада 2020 року з Космічного центру Кеннеді (KSC) NASA у Флориді. Всі охочі зможуть не тільки бути присутнім віртуально, а й отримати поштою паспорт космічного мандрівника.

На МКС відправляться Віктор Гловер, Майк Хопкінс, Шеннон Вокер і японський астронавт Соічі Ногучі. На Міжнародній космічній станції астронавти проведуть шість місяців.

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Крім цього, повідомляється, що будь-хто може бути присутнім на запуску капсули Crew Dragon віртуально, отримуючи оновлену інформацію про місію і можливості, призначені для гостей. Для цього необхідно підписатися на безкоштовну розсилку від космічного агентства.

Також всі бажаючі можуть завантажити і видрукувати собі паспорт астронавта – це стартовий варіант. Ті, хто буде стежити за місією, після запуску отримають поштою такий паспорт зі спеціальним штампом.

NASA пропонує всім охочим отримати паспорт астронавта: прості умови - фото 434095

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