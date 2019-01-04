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NASA показало знімок космічної кеглі

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Знімок Ультіма Туле надіслав New Horizons - фото 1
Знімок Ультіма Туле надіслав New Horizons / Duluth News Tribune

NASA опублікувало знімок Пояса Койпера 2014 MU69 або Ультіма Туле.

За своєю формою космічний об'єкт (Ультіма Туле) нагадує кеглю для боулінгу.

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Знімки були зроблені з відстані 3,5 тисячі кілометрів від його поверхні. Розміри Ультіма Туле складають 32 на 16 кілометрів, і складається об'єкт з двох частин, з'єднаних перемичкою. Вчені ще до кінця не вивчили Ультіма Туле і не відкидають можливості, що це два космічних тіла, які обертаються навколо один одного.

Знімок надіслав New Horizons. Апарат New Horizons є автоматичною міжпланетною станцією, запущеною заради вивчення Плунона і його супутника Харона.

NASA показало знімок космічної кеглі - фото 298988
NASA показало знімок космічної кеглі

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Джерело: pluto.jhuapl
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