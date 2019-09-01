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Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри
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Щорічно в пустелі американського штату Невада проходить фестиваль Burning Man. Кількість учасників традиційно досягає кілька десятків тисяч осіб. Відпочинок, розваги, грандіозні інсталяції й атмосферу свята показав супутник компанії Maxar Technologies.
Масштаби заходу дійсно вражають. Шеренги з автомобілів і наметів, велич пустелі і ефект від неординарних експонатів з висоти виглядають заворожуюче. Захід проходить в пустелі Блек-Рок, де й таборяться учасники з усього світу.
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Середня вартість квитків на Burning Man варіюється від $ 450 до $ 1200. Попередньо потрібно зареєструватися на сайті та чекати, поки квитки з'являться у продажу. Фестиваль охороняється співробітниками поліції і ФБР.
Фотографії були отримані з трьох супутників, що належать компанії Maxar Company DigitalGlobe: WorldView-1, GeoEye-1, WorldView-2 і WorldView-3.
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