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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри

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Фестиваль з космосу виглядає приголомшливо - фото 1
Фестиваль з космосу виглядає приголомшливо

Щорічно в пустелі американського штату Невада проходить фестиваль Burning Man. Кількість учасників традиційно досягає кілька десятків тисяч осіб. Відпочинок, розваги, грандіозні інсталяції й атмосферу свята показав супутник компанії Maxar Technologies.

Масштаби заходу дійсно вражають. Шеренги з автомобілів і наметів, велич пустелі і ефект від неординарних експонатів з висоти виглядають заворожуюче. Захід проходить в пустелі Блек-Рок, де й таборяться учасники з усього світу.

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Середня вартість квитків на Burning Man варіюється від $ 450 до $ 1200. Попередньо потрібно зареєструватися на сайті та чекати, поки квитки з'являться у продажу. Фестиваль охороняється співробітниками поліції і ФБР.

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351622

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351623

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351624

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351625

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351626

Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри - фото 351627

Фотографії були отримані з трьох супутників, що належать компанії Maxar Company DigitalGlobe: WorldView-1, GeoEye-1, WorldView-2 і WorldView-3.

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Джерело: Space
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