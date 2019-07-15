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NASA показало марсохід Curiosity з орбіти Червоної планети

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Марс - фото 1
Марс / politeka

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) виклало на свою сторінку в Twitter фотографію марсохода Curiosity на поверхні Червоної планети. Машина потрапила в кадр за роботою: вона досліджувала Лісову затоку на глинистій території гори Еоліда в кратері Гейл.

Знімок був зроблений за допомогою камери HiRISE, яка встановлена на апараті Mars Reconnaissance Orbiter. Фотографію зробили з орбітальної станції ще 31 травня цього року.

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На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою. Curiosity потрапив в кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліда в кратері Гейл.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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