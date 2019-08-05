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NASA показало фотографію галактичного "канібалізму"
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Космічне агентство NASA опублікувало фотографію злиття двох галактик із сузір'я Овна, отриману з орбітальної обсерваторії Hubble. Під час цього процесу космічні гіганти спотворюються і змінюють свої форми. За словами астрономів, така ж доля в перспективі чекає і нашу галактику.
Гравітація є однією з фундаментальних сил у Всесвіті, завдяки якій з'явилися планети, зірки, галактики, чорні діри й інші космічні тіла.
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Вона змушує різні тіла притягатися один до одного, і галактики не виняток. На фотографії показаний дует, який отримав назву UGC 2369. Ця пара галактик, розташована за 430 мільйонів світлових років від Землі, перебуває на межі злиття.
Взаємне гравітаційне тяжіння стягує галактики одну до одної, спотворюючи при цьому їх форми. За словами вчених, безпосереднє злиття ще не почалося, але між ними вже утворився своєрідний "міст", за яким зоряні системи обмінюються хмарами газу, пилу та навіть небесними тілами. Подальше спостереження дозволить ученим більше дізнатися про процеси, що відбуваються під час злиття.
Нещодавно стало відомо, що 2 мільярди років тому Андромеда поглинула іншу велику галактику, що розташована по сусідству з Чумацьким шляхом. Учені впевнені, що приблизно через 4-4,5 мільярда років процес злиття почнеться між Андромедою і нашою Галактикою.
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