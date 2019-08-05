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Hubble надіслав нові фото двійника Чумацького Шляху

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Двійник Чумацького шляху - фото 1
Двійник Чумацького шляху / express

Космічний телескоп NASA Hubble зробив ще кілька знімків далекої галактики NGC3432 – спірального скупчення, яке дуже схоже на наш Чумацький Шлях.

NGC3432 є спіральним скупченням, дуже схоже на Чумацький шлях, з тонкими рукавами, повними зірок і космічного матеріалу, що обвивають навколо центральної точки.

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На новій фотографії телескопа галактика була сфотографована збоку. Знімок дозволяє по-новому поглянути на неї. Замість звивистої спіралі в глибокому космосі зображення показує довгу яскраву смугу світла і газу, що простирається в темряві космосу.

Hubble надіслав нові фото двійника Чумацького Шляху - фото 345590

Hubble надіслав нові фото двійника Чумацького Шляху - фото 345591

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Джерело: express
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