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Hubble надіслав нові фото двійника Чумацького Шляху
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Космічний телескоп NASA Hubble зробив ще кілька знімків далекої галактики NGC3432 – спірального скупчення, яке дуже схоже на наш Чумацький Шлях.
NGC3432 є спіральним скупченням, дуже схоже на Чумацький шлях, з тонкими рукавами, повними зірок і космічного матеріалу, що обвивають навколо центральної точки.
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На новій фотографії телескопа галактика була сфотографована збоку. Знімок дозволяє по-новому поглянути на неї. Замість звивистої спіралі в глибокому космосі зображення показує довгу яскраву смугу світла і газу, що простирається в темряві космосу.
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