Над Великобританією знову побачили яскравий метеор – відео

Британці вже вдруге за тиждень стали очевидцями падіння метеора. Цього разу траєкторія польоту боліда була дуже схожою, а про його появу у небі прийшло понад 800 повідомлень від місцевих мешканців.

Яскравий метеор помітили над південно-західною частиною Великобританії 16 травня приблизно о 20:46. Це трапилось всього через 5 днів від попереднього падіння метеора у цьому ж регіоні. Як зауважують науковці, космічні тіла мали дуже схожі траєкторії польоту, пише watchers.

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До того ж Американське товариство вивчення метеорів (AMS) і Міжнародна метеорологічна організація (IMO) разом з подібними британськими установами отримали понад 800 повідомлень про вогняну кулю в небі.

Наземна траєкторія, яку розрахували на повідомленнях очевидців, показує, що метеор прямував з південного заходу на північний схід та завершив свій видимий політ над південною частиною Англії.

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