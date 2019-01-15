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Китайські вчені виростили на Місяці насіння бавовни

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На МІсяці виростили насіння - фото 1
На МІсяці виростили насіння / militaryarms

На зворотному боці Місяця проросло перше з насіння, які були доставлені туди китайським зондом Чан'е-4.

Так почався експеримент китайських вчених зі створення міні-біосфери на супутнику Землі. Зонд Чан'е-4 містив насіння бавовни, рапсу, картоплі і арабидопсиса, а також яйця плодової мухи і деякі дріжджі. Це повинно було, на думку вчених з університету Чунцина, сформувати просту міні-біосферу.

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Насіння розташовані в спеціальному герметичному контейнері. Всередині контейнера є невелика камера. Зображення, надіслані зондом, показали, що паросток бавовни добре виріс, хоча інші рослини поки ще не зійшли.

Проросло перше насіння на Місяці - фото 301423
Проросло перше насіння на Місяці

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Джерело: xinhuanet
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