Марс максимально за 15 років наблизиться до Землі: планету буде видно неозброєним оком

Сьогодні, 6 жовтня, Марс максимально наблизиться до нашої планети. Жителі Землі зможуть побачити Червону планету без допомоги додаткових пристроїв. Востаннє на найближчу відстань до Землі Марс наближався у 2003 році.

Так, Червона планета опиниться за 62,1 мільйона кілометрів від Землі. Ця відстань стане найменшою між космічними об'єктами за найближчі 15 років. Потім весь цей час Марс буде віддалятися від нашої планети.

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Астрономи відзначили, що в цей період Марс можна буде побачити на власні очі без телескопа. Він буде виглядати як яскрава червона зірка. Крім Червоної планети також можна буде спостерігати на небосхилі Юпітер і Сатурн.

На найближчу відстань Марс наближався до Землі у 2003 році. Тоді відстань між планетами скоротилося до 55,7 мільйона кілометрів.

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