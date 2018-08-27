Космічний апарат NASA вперше сфотографував астероїд Бенну

NASA представило перші зображення астероїда Бенну, які були зроблені апаратом OSIRIS-REx 17 серпня 2018 року. Станція OSIRIS-REx перейшла до фінальної стадії перельоту – апарату залишилося пролетіти до астероїда ще близько двох мільйонів кілометрів.

Фахівці NASA представили анімацію на основі п'яти зображень. Астероїд видно як об'єкт, що рухається в центрі кадру. Знімки були зроблені камерою PolyCam на космічному апараті OSIRIS-REx протягом години для цілей калібрування і поліпшення навігації місії.

Це цікаво: У NASA пропонують зробити селфі в космосі

"Я не можу передати, як це багато значить для команди. Я знаю, що це всього лише точка світла, але багато хто з нас працювали багато років, щоб побачити цей знімок. В першу чергу ми дізналися, що астероїд саме там, де ми припускали. Він чекає нас", – сказав Данте Лауретта, головний дослідник місії OSIRIS-REx з Університету Арізони.

Бенну відноситься до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Передбачається, що подібні астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються, ймовірність зіткнення з ним вчені оцінюють в один до 4 тисяч.

Читайте також: Американка втратила стажування у NASA через пост у Twitter