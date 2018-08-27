Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Космічний апарат NASA вперше сфотографував астероїд Бенну

  • 64
Астероїд - фото 1
Астероїд / politeka

NASA представило перші зображення астероїда Бенну, які були зроблені апаратом OSIRIS-REx 17 серпня 2018 року. Станція OSIRIS-REx перейшла до фінальної стадії перельоту – апарату залишилося пролетіти до астероїда ще близько двох мільйонів кілометрів.

Фахівці NASA представили анімацію на основі п'яти зображень. Астероїд видно як об'єкт, що рухається в центрі кадру. Знімки були зроблені камерою PolyCam на космічному апараті OSIRIS-REx протягом години для цілей калібрування і поліпшення навігації місії.

Це цікаво: У NASA пропонують зробити селфі в космосі

"Я не можу передати, як це багато значить для команди. Я знаю, що це всього лише точка світла, але багато хто з нас працювали багато років, щоб побачити цей знімок. В першу чергу ми дізналися, що астероїд саме там, де ми припускали. Він чекає нас", – сказав Данте Лауретта, головний дослідник місії OSIRIS-REx з Університету Арізони.

Бенну відноситься до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Передбачається, що подібні астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються, ймовірність зіткнення з ним вчені оцінюють в один до 4 тисяч.

Читайте також: Американка втратила стажування у NASA через пост у Twitter

Джерело: earthsky
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини NASA