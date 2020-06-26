NASA оголосило конкурс на проєкт найкращого космічного туалету

Якщо ви креативні та маєте дизайнерські таланти, то вам однозначно потрібно взяти участь у конкурсі проєктів від NASA. Причому шукається автор крутого дизайну ідеального космічного туалету.

Космічне агентство NASA оголосило про конкурс на найкращий проєкт туалету для місії на Місяць – Lunar Loo Challenge.

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До 2024 року у NASA планують запустити програму "Артеміда", яка передбачає висадку на Місяць першої жінки. Одним з напрямків підготовки до місії є створення "місячного туалету". Потрібно, щоб він функціонував на орбіті в умовах невагомості і на поверхні Місяця, де сила тяжіння у 6 разів менша, ніж на Землі. Автор найкращого проєкту отримає винагороду у розмірі $ 20 тисяч.

Востаннє люди приземлялися на поверхню Місяця у грудні 1972 року, під час місії "Аполлон-17". Тоді космонавти були в підгузниках.

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