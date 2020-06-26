Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

NASA оголосило конкурс на проєкт найкращого космічного туалету

  • 11
Переможець конкурсу виграє 20 тисяч доларів - фото 1
Переможець конкурсу виграє 20 тисяч доларів

Якщо ви креативні та маєте дизайнерські таланти, то вам однозначно потрібно взяти участь у конкурсі проєктів від NASA. Причому шукається автор крутого дизайну ідеального космічного туалету.

Космічне агентство NASA оголосило про конкурс на найкращий проєкт туалету для місії на Місяць – Lunar Loo Challenge.

Це цікаво: Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині

До 2024 року у NASA планують запустити програму "Артеміда", яка передбачає висадку на Місяць першої жінки. Одним з напрямків підготовки до місії є створення "місячного туалету". Потрібно, щоб він функціонував на орбіті в умовах невагомості і на поверхні Місяця, де сила тяжіння у 6 разів менша, ніж на Землі. Автор найкращого проєкту отримає винагороду у розмірі $ 20 тисяч.

Востаннє люди приземлялися на поверхню Місяця у грудні 1972 року, під час місії "Аполлон-17". Тоді космонавти були в підгузниках.

Читайте також: У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна

Джерело: Business Insider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 317
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1208
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2401185
Загрузка...
Новини