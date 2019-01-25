NASA не змогло зв'язатися з марсоходом Opportunity

Співробітники Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору розповіли, що відновити зв'язок з марсоходом Opportunity до сих пір не вийшло.

У NASA вказали, що не припиняють спроби знайти апарат, але чим більше часу проходить після втрати зв'язку, тим менші шанси.

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Зв'язок з марсоходом Opportunity не вдалося відновити

Крім того, зазначено, що в п'ятницю, 25 січня, виповнюється рівно 15 років з того моменту, як марсохід Opportunity приступив до виконання своєї місії на Марсі.

Відомо, що в останній раз Opportunity виходив на зв'язок 10 червня 2018 року. Після піщаної бурі він зник і його вважали зниклим.

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