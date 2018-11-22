Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

NASA назвало дати тестових польотів кораблів Boeing і SpaceX

  • 17
Космічний корабель - фото 1
Космічний корабель / nasa

Наступне покоління американських космічних апаратів почнуть випробовувати вже в січні 2019 року. 7 січня відбудеться перший політ апарату Crew Dragon без екіпажу.

Спочатку перші польоти кораблів були призначені на кінець 2016 року і початок 2017, але через різні проблеми при розробці терміни неодноразово переносилися.

І ще: NASA показало знімок Юпітера і його супутника Іо

За даними на 20 листопада, безпілотний тестовий політ SpaceX Demo-1 запланований на 7 січня 2019 року, час передбачуваного запуску поки не відомо. Перший пілотований політ Crew Dragon запланований на червень 2019 року.

Кораблів Boeing і SpaceX - фото 290571
Кораблів Boeing і SpaceX

Після льотних випробувань обидві компанії будуть проводити випробування на евакуацію з космічних апаратів, щоб продемонструвати можливість виходу з апарату. Випробувальні польоти для кожної компанії будуть проходити до того, як апарати будуть сертифіковані NASA для місій по зміні екіпажів МКС.

Крім того, агентство також опублікувало розклад тестових польотів кораблів CTS-100 Starliner, розроблених концерном Boeing. Політ цих кораблів без екіпажу відбудеться в березні 2019 року, а пілотований запуск – в листопаді того ж року.

Читайте також: Астрономи знайшли двійника Сонця: фотофакт

Джерело: blogs.nasa
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5871
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1442
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини NASA