NASA назвало дати тестових польотів кораблів Boeing і SpaceX

Наступне покоління американських космічних апаратів почнуть випробовувати вже в січні 2019 року. 7 січня відбудеться перший політ апарату Crew Dragon без екіпажу.

Спочатку перші польоти кораблів були призначені на кінець 2016 року і початок 2017, але через різні проблеми при розробці терміни неодноразово переносилися.

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За даними на 20 листопада, безпілотний тестовий політ SpaceX Demo-1 запланований на 7 січня 2019 року, час передбачуваного запуску поки не відомо. Перший пілотований політ Crew Dragon запланований на червень 2019 року.

Кораблів Boeing і SpaceX

Після льотних випробувань обидві компанії будуть проводити випробування на евакуацію з космічних апаратів, щоб продемонструвати можливість виходу з апарату. Випробувальні польоти для кожної компанії будуть проходити до того, як апарати будуть сертифіковані NASA для місій по зміні екіпажів МКС.

Крім того, агентство також опублікувало розклад тестових польотів кораблів CTS-100 Starliner, розроблених концерном Boeing. Політ цих кораблів без екіпажу відбудеться в березні 2019 року, а пілотований запуск – в листопаді того ж року.

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