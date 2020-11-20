NASA дало можливість усім почути звуки з відкритого космосу

Космічне агентство NASA записало звуки, які "чує" марсохід Perseverance під час польоту в космосі, а також опублікувало аудіодоріжку на своєму сайті. Космічний вакуум не найкраще місце для звукових хвиль, але це не означає, що там панує повна тиша.

Звукові хвилі у космосі породжують механічні коливання, коли зустрічають на своєму шляху тверді об'єкти. Саме їх і вловлює мікрофон марсохода.

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Тобто зафіксовані датчиком звуки – вібрації механізмів ровера. Рівномірний гул і тихий шум, ймовірно, супроводжує роботу системи охолодження радіоізотопного термоелектричного генератора.

NASA порівняло записану аудіодоріжку зі звуками, які можна почути в навушниках, коли їх дріт треться об одяг.

Нагадаємо, що Perseverance запустили 30 липня 2020 року. На Марс він повинен прибути 18 лютого 2021 року. Місія марсохода – пошук мікробного життя. Він вивчить кратер Джезеро і приблизні дельти висохлих річок. Ці місця вважаються найперспективнішими на планеті. Зараз Perseverance подолав вже більшу частину шляху до Марса.

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