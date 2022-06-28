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Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
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Боротися з окупантами Збройним силам України допомагають й пильні українці. Як правильно сповіщати ЗСУ про ворожі війська та їхню техніку, дивіться далі у відео.
Міністерство цифрової трансформації України запустило новий чат-бот "єВорог", який допомагає відстежувати місце перебування російської армії та пересування ворожої техніки. У відомстві наочно показали, як користуватися ним правильно та безпечно для вас.
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До слова! Станом на 28 червня понад 320 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВорог".
Щодня ми отримуємо сотні заявок про російські війська та колаборантів. І сьогодні чат-бот став одним із найякісніших джерел інформації для наших захисників. Завдяки народній розвідці, ми отримуємо повідомлення про ворога і не даємо йому можливості втілювати плани на нашій землі, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як користуватися чат-ботом "єВорог": відеоінструкція
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