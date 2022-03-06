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війна

"Народ заслуговує знати правду": Блінкен висловився проти диктаторської політики Путіна

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"Народ заслуговує знати правду": Блінкен висловився проти диктаторської політики Путіна - фото 1

Державний секретар США Ентоні Блінкен опублікував у мережі два відео, присвятивши їх підтримці України. Дипломат наголосив на єдності союзників, які на стороні українців.

Так, у першому ролику показано, як люди з усього світу, збираючись на головних майданах своїх міст, закликаючи зупинити війну в Україні, яку розв'язала Росія. Відео зявилося на сторінці глави держдепартаменту США у Twitter.

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У всіх куточках земної кулі, у тому числі й у самій Росії, люди закликають до припинення жорстокого нападу Росії на Україну. Сині та жовті кольори українського прапора майорять у всьому світі, оскільки люди та уряди стверджують, що вони разом з Україною, – йдеться у підписі до відео.

Другий ролик уже спрямований на жителів Росії та президента Володимира Путіна. Блінкен наголошує, що російський лідер не хоче, щоб його народ дізнався правду про те, що відбувається в Україні.

Російський уряд блокує засоби масової інформації і обмежує соціальні мережі – і все це для того, щоб приховати правду про те, що відбувається в Україні. Російський народ заслуговує знати правду про смерть і руйнування, що творяться від його імені, – написав держсекретар США.

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