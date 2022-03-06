"Народ заслуговує знати правду": Блінкен висловився проти диктаторської політики Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен опублікував у мережі два відео, присвятивши їх підтримці України. Дипломат наголосив на єдності союзників, які на стороні українців.

Так, у першому ролику показано, як люди з усього світу, збираючись на головних майданах своїх міст, закликаючи зупинити війну в Україні, яку розв'язала Росія. Відео зявилося на сторінці глави держдепартаменту США у Twitter.

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У всіх куточках земної кулі, у тому числі й у самій Росії, люди закликають до припинення жорстокого нападу Росії на Україну. Сині та жовті кольори українського прапора майорять у всьому світі, оскільки люди та уряди стверджують, що вони разом з Україною, – йдеться у підписі до відео.

In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022

Другий ролик уже спрямований на жителів Росії та президента Володимира Путіна. Блінкен наголошує, що російський лідер не хоче, щоб його народ дізнався правду про те, що відбувається в Україні.

Російський уряд блокує засоби масової інформації і обмежує соціальні мережі – і все це для того, щоб приховати правду про те, що відбувається в Україні. Російський народ заслуговує знати правду про смерть і руйнування, що творяться від його імені, – написав держсекретар США.

The Russian government is blocking media outlets and restricting social media -- all to obscure the truth about what is happening on the ground in Ukraine. The Russian people deserve to know the truth about the death and destruction happening in their name. pic.twitter.com/8Jk8i32chU — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022

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