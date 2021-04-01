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Нарколог назвав найнебезпечніший алкогольний напій
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Психіатр-нарколог Дмитро Кубарєв рекомендує відмовитися хоча б від одного алкогольного напою, який, на його думку, вважається найшкідливішим. Про що саме йдеться, читайте далі.
Всі знають про те, що алкогольні напої у великій кількості дуже сильно шкодять організму, але не у всіх людей виходить повністю відмовитися від вживання спиртного. Про найнебезпечніший алкогольний напій пише eatthis.
І ще: ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
Фахівець Дмитро Кубарєв зазначив, що найнебезпечнішими для здоров'я є коктейлі, тому що в їх складі є різні види алкоголю, багато смакових добавок і барвників. Алкогольні коктейлі роблять здебільшого на основі міцних видів алкогольних напоїв (джина, віскі або рому), останнім часом набирають популярність коктейлі на базі горілки і текіли. Якщо ними зловживати, вранці буде боліти не тільки голова, а й весь організм.
Нарколог розповів і про пиво. За його словами, воно також завдає шкоди здоров'ю, тому що на більшості підприємств його виробляють з концентрату. А от найбезпечнішими, на думку експерта, є напої, які отримують шляхом природного бродіння виноградних соків. Міцність вин може варіюватися від 9 до 14 оборотів, і їх вживання не викликає вираженої агресії з боку організму.
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