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Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото

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Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 1

У жителів каліфорнійського містечка Пізмо-Біч є незвичайна розвага – вони можуть займатися серфінгом разом з козами. Уроки проводить Дана МакГрегор, власника організації The Surfing Goats.

Все почалося з того, що Дана залишала свою козу сусідам, коли йшла займатися серфінгом. Тварина дуже сумувала у такі моменти, тому жінка почала брати козу з собою і вчила її стояти на дошці.

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Поступово хобі переросло в основну діяльність. Кіз стало більше, і нині Дана вчить людей кататися разом з тваринами. Заняття проводяться в тому числі для дітей з особливостями розвитку.

Поки одні кози ловлять хвилю, інші проводять час на пляжі й насолоджуються загальною увагою.

Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 446743

Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 446744

Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 446747

Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 446745

Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото - фото 446746

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Джерело: nypost
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