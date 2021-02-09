Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото

У жителів каліфорнійського містечка Пізмо-Біч є незвичайна розвага – вони можуть займатися серфінгом разом з козами. Уроки проводить Дана МакГрегор, власника організації The Surfing Goats.

Все почалося з того, що Дана залишала свою козу сусідам, коли йшла займатися серфінгом. Тварина дуже сумувала у такі моменти, тому жінка почала брати козу з собою і вчила її стояти на дошці.

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Поступово хобі переросло в основну діяльність. Кіз стало більше, і нині Дана вчить людей кататися разом з тваринами. Заняття проводяться в тому числі для дітей з особливостями розвитку.

Поки одні кози ловлять хвилю, інші проводять час на пляжі й насолоджуються загальною увагою.

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