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Коронавірус Карантин День матері

Наречена Роналду розпродає особисті речі футболіста на аукціоні

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вирішила також доєднатися до допомоги лікарям, які борються з пандемією коронавірусу. Красуня влаштувала благодійні торги.

Наречена нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес виставила на аукціон футболку португальця з автографом. Виручені кошти підуть на допомогу іспанським лікарням в боротьбі з коронавірусом.

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"Зараз ми всі переживаємо дуже важкі часи. Медсестри, лікарі, весь медичний персонал і всі, хто захворів на коронавірус, дійсно потребують нашої допомоги. Іспанія дуже сильно постраждала через пандемію COVID-19. Ось чому я вирішила допомогти. Я вибрала чотири красивих предмети одягу та футболку "Ювентуса", підписану Роналду. Вся сума від продажу буде пожертвувана іспанським лікарням для боротьби з COVID-19", – написала Родрігес в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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