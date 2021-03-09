Наречена Роналду Джорджина Родрігес знялася у відвертому купальнику

Джорджина Родрігес, дівчина португальського нападника Кріштіану Роналду, виклала в інстаграмі нове відео: рекламу купальника від популярного італійського бренду. Шанувальники у захваті від красуні!

Джорджина Родрігес, кохана нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, знялася в рекламі купальників популярного італійського бренду Effek.

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Родрігес виклала в інстаграмі відео, на якому демонструє закриту, але все ж досить відверту модель купальника, виконаного в двох тонах: чорному і бежевому.

Нагадаємо, Джорджина зустрічається c 36-річним португальцем з 2016 року. Вона народила від нього дочку Алану Мартіну у 2017 році. Також у Роналду є троє дітей від сурогатних матерів.

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