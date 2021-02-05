Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду – зразковий сім'янин, який виховує чотирьох дітей, але таким він став тільки після знайомства з Джорджиною Родрігес. Сьогодні Крі Ро виповнюються 36 років, а ми згадуємо найяскравіших пасій зі списку Кріштіану!

Жордана Жардел

Жордана – молодша сестра бразильського футболіста Маріо Жардела, колишнього гравця лісабонського Спортинга. Цікаво, що саме він познайомив Кріштіану зі своєю родичкою. Жордана працювала моделлю в Лісабоні і мріяла стати другою Вікторією Бекхем. З Жорданою Кріштіану зустрічався, так би мовити, на зорі своєї кар'єри.

І ще: Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі

Нереїда Галлардо

Нереїда Галлардо – іспанська модель, завзята байкерша і тусовщиця. Нереїда працювала в одному з державних притулків, отримуючи при цьому трохи більше за прожитковий мінімум. Закінчилося все на вимогу мами спортсмена, якій Галлардо дуже не подобалася. Через три роки після розставання іспанка дала скандальне інтерв'ю, в якому пройшлася по марнославству футболіста: "Его Кріштіану більше, ніж він сам. Йому явно не вистачає мізків", – сказала красуня.

Джемма Аткінсон

Відносини англійської актриси і моделі Джемми Аткінсон і Кріштіану Роналду, якщо вірити чуткам, були непростими: вони розлучалися, потім мирилися, потім знову розлучалися і знову мирилися. За словами Джемми, щоб не втрачати інтерес Кріштіану, вона влаштовувала для нього стриптиз. Коли в одному з інтерв'ю Джемму запитали, що б вона зробила, якби Кріштіану її обдурив, вона відповіла, що негайно викинула б його.

Періс Хілтон

У 2009 році Роналду запам'ятався не тільки гучним переходом з МЮ в Реал, але і відносинами зі світською дівою Періс Хілтон. Їхні стосунки тривали 10 днів, а причиною розставання стало те, що Роналду не хотів міняти місце проживання. Хілтон була не проти. Обидва просто розважалися.

Летиція Філіппі

Роналду і італійська модель Летиція Філіппі, яка на сім років старша за футболіста, познайомилися на відпочинку. Як тоді повідомляли у The Sun, саме Летиція стала причиною розставання Кріштіану з Галлардо. У 1994 році Філіппі посіла третє місце в конкурсі Міс Італія.

Даніелла Чавес

Чилійська зірка Playboy, яка сама зізналася в тому, що у неї був роман з футболістом Юве. Можливо, звичайно, дівчина вирішила попіаритися, але диму без вогню не буває, чи не так?

Люсія Віллалон

Ведуча клубного каналу Реала, до якої Кріш підкотив після розставання з Шейк. Відносини Віллалони з найкращим футболістом галактікос не тривали довго: вже через кілька місяців після початку пара прийняла рішення розлучитися. Пізніше Роналду взагалі заперечував, що у нього і Люсії були якісь відносини, крім робочих.

Олександра Мендес

Модель з Венесуели. За словами Мендес, гравець обсипав її неприкритими натяками: зокрема, обіцяв вкусити її за дупу, якщо він заб'є гол в матчі, на якому вона була присутня. Про яку гру йшлося, Олександра не уточнила, але, як нам чудово відомо, Роналду частіше покидає поле з голом в активі, ніж без.

Ірина Шейк

Ірина Шейк за кілька років пройшла шлях від перемоги в челябінському конкурсі краси до обкладинок всіляких журналів і безлічі рекламних контрактів. З Роналду Шейк познайомилася в 2010 році на зйомках для Armani, після чого все і закрутилося. П'ять років разом: для Кріштіану рекорд. Відносини Ірини і Кріштіану зіпсувалися, коли дівчина не приїхала на день народження мами Роналду. Незабаром Шейк не з'явилася і на церемонії вручення Золотого м'яча, який виграв португалець. Та й після розставання дівчина, на відміну від Роналду, вилила на колишнього чимало бруду.

Джорджина Родрігес

Родрігес і Роналду почали відносини в 2016 році, а через рік подруга народила йому дівчинку. Дочка стала четвертою дитиною Кріштіану. Попередні були від сурогатних матерів. В кінці минулого року з'явилася інформація, що пара таємно узаконила свої стосунки.

Це цікаво: Спокуслива наречена Роналду показала, як проводить час біля басейну