Дружина ексворотаря Динамо показала дійсно гаряче фото

Кохана відомого українського футболіста й колишнього воротаря київського футбольного клубу Динамо Максима Коваля Каріна похвалилася своєю стрункою фігурою.

Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На фото дружина Коваля одягнена в оксамитову коротку сукню на запах з глибоким декольте, яка підкреслила не тільки принади дівчини, а й розкішні ноги. Образ Каріна доповнила масивними сережками та годинником. До сукні вона обрала сексуальні ботфорти.

Користувачі мережі відреагували на спокусливу світлину Левінської та засипали її компліментами.

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