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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: кількість хворих зросла до 14, серед них є діти

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні / ukranews

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

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З виявлених сьогодні:

  • Київська обл. (1) – 44-річний чоловік, що був закордоном;
  • Чернівецька (6) – 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
Коронавірус в Україні: кількість хворих зросла до 14, серед них є діти - фото 392771

"Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків", – зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Нагадаємо, щоб захистити себе:

  1. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція 1,5 метра.
  2. Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
  3. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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