Надзвичайна ситуація: у Київській області офіційно введено режим НС

У середу, 18 березня, у Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Про це сказано в повідомленні на сайті Київської ОДА.

Проаналізувавши епідемічну ситуацію через коронавірус COVID-19 на території Київщини, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня".

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Відтак, на території Київської області тимчасово ввести режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт з ліквідації НС призначили заступника голови Київської облдержадміністрації Олега Торкунова, а очільником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації став директор Департаменту охорони здоров'я КОДА Максим Іонов.

"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, – наголосив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОДА Василь Володін. – Першочергово таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення".

На території Києва наразі введено суворі карантинні заходи, але режим НС ще не оголошено:

У Департаменті охорони здоров'я КОДА запрацювала гаряча лінія. За телефоном 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Раніше режим надзвичайної ситуації вже ввели у Чернівецькій та Житомирській області, де були зафіксовані летальні випадки через коронавірус.

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