Нардеп подлубався в носі, а потім з'їв козявку: кумедне відео з Ради

Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин відзначився комічною поведінкою просто під час засідання Верховної Ради. Відео того, як нардеп длубається у носі, а потім ще і їсть соплі, потрапило в мережу.

На опублікованому відео видно, як Ярослав Юрчишин на робочому місці дивиться у смартфон, а ось мізинцем іншої руки він спочатку колупається в носі, а потім той же палець підносить до рота.

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На цьому нардеп не зупиняється та повторює таку ж дію із вказівним пальцем.

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