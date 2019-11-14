Кива у Раді знову віджигає: комічне відео дивної поведінки нардепа

Народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Іллю Киву знову зняли за дивною поведінкою в Раді. Відео зняв парламентський фотограф Ян Доброносов і опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Цього разу Ілля Кива на засіданні Ради стояв біля трибуни та емоційно щось розповідав, розмахуючи руками. Збоку це виглядало смішно і дивно.

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Можливо, він розмовляв з кимось телефоном, адже можна побачити навушники в його вухах, або ж репетирував свій виступ з трибуни Ради, оскільки після перерви саме Киві дали першому слово.

У мережі придумали ще один смішний варіант, чим же займався нардеп:

Раніше повідомлялося, що депутат фракції Опозиційна платформа За життя – Ілля Кива влаштував сумнівне "шоу" у Верховній Раді – ходив по залу в гумовій масці Джокера, відомого кіноперсонажа з саги про Бетмена.

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