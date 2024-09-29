Рахунки вас вразять: експерт розповів, які електроприлади здатні "висмоктувати гроші"

Зима не за горами, а разом з нею й новий виклик – як скоротити енергоспоживання і не спустошити свій гаманець. На тлі зростання вартості життя, користувачі соцмереж активно діляться порадами, як заощадити на рахунках за електрику.

Головна тема обговорень – так звані "пристрої-вампіри", які, навіть у режимі очікування, безконтрольно споживають енергію. Відео на TikTok, яке запустило хвилю обговорень, привернуло увагу до того, що багато побутових приладів продовжують "тягнути" електроенергію, коли вони підключені до розетки, але не використовуються.

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Замість того, щоб просто вимикати пристрої, користувачі тепер серйозно замислюються про повне відключення від мережі.

Експерти також наголошують на необхідності переглянути наші побутові звички. Ян Палмер-Сміт, спеціаліст з побутової техніки в Domestic & General, підкреслив, що найбільш "ненажерливі" прилади — це ті, які нагрівають воду, як-от пральні машини, посудомийки та чайники. У режимі очікування вони можуть значно підвищувати ваші рахунки. "Пристрої-вампіри", серед яких також телевізори, мікрохвильовки, комп’ютери і кавомашини, щодня забирають у нас більше енергії, ніж ми думаємо.

"Дехто думає, що достатньо просто вимкнути їх, але є багато електроприладів, які продовжують споживати електроенергію, навіть якщо їх залишити увімкненими в мережу. Їх часто називають пристроями-вампірами. Прилади, яким необхідно нагрівати воду, споживають багато енергії – ось чому посудомийні машини, пральні машини та чайники мають такі високі показники енергоспоживання. У режимі очікування вони споживають більше енергії, ніж інші, оскільки мають бути готові миттєво нагріти воду на вимогу", – зауважив він.

Експерт назвав "пристрої-вампіри": дивіться відео

Цікаво, що відео від користувача TikTok із ніком motherk.earth справило справжній фурор у соціальних мережах. Десятки людей зізналися, що не мали уявлення про вплив таких "тихих пожирачів" енергії.

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Тож, переглядаючи свої звички, кожен може не тільки заощадити гроші, але й зробити крок назустріч більш екологічному способу життя. День енергоефективності можна зробити щоденним, просто вимикаючи пристрої з розетки!