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Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним вбранням
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Співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравим кадром, але думки фанатів розділилися.
Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів у Instagram новим постом.
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Нещодавно знаменитість похвалилася кумедним кадром, позуючи з хорошою подругою, ресторатором і дизайнером Дашею Кацуріною. Так, дівчата приміряли однакові жилетки-оверсайз різного кольору, а також зручні спортивні костюми, привітавши шанувальниць з Міжнародним жіночим днем.
Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися. Гортайте галерею:
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