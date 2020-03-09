Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним вбранням

Співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравим кадром, але думки фанатів розділилися.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів у Instagram новим постом.

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Нещодавно знаменитість похвалилася кумедним кадром, позуючи з хорошою подругою, ресторатором і дизайнером Дашею Кацуріною. Так, дівчата приміряли однакові жилетки-оверсайз різного кольору, а також зручні спортивні костюми, привітавши шанувальниць з Міжнародним жіночим днем.

Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися. Гортайте галерею:

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