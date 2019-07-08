Напівгола українська співачка розбурхала мережу зухвалим фото

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала уяву свої шанувальників у мережі Instagram пікантним знімком. На ньому вона позувала в боді і панчохах.

На пікантному знімку українська зірка Ольга Цибульська відверто позувала, знімаючи себе у дзеркалі у вбиральній. Так, красуня прийняла таку позу, яка вигідно підкреслила апетитні форми співачки.

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Крім того, артистка звернулася до випускників і розповіла їм про складнощі роботи співачкою.

"Випускники, відповідаю, тому що ви просили. Сцена – один з найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті. Часто люди не прощають легкості і сміливого танцю на краю ризику. Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро. Багато хто пропав в цьому цунамі. Мало хто вистояв. Це не просто професія. Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, тому що вважали дуже грішними. Але на сцені ти повинен прожити всі смертні гріхи, щоб глядач відчув себе святим і живим. А потім годину під душем в тиші і знову можеш починати нову історію. Я очищаюся. Думайте, чи готові ви прожити це життя під ім'ям артист", – написала Цибульська.

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