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Напівгола дівчина Мілевського показала себе у всій красі

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Дівчина Мілевського - фото 1
Дівчина Мілевського / instagram

Дівчина скандального форварда Динамо Брест Артема Мілевського Валерія, активно веде Instagram-сторінку та часто радує прихильників цікавими фотографіями та відеороликами, іноді доволі спекотними.

Цього разу знаменитість оприлюднила гаряче фото, на якому вона лише в коричневій шикарній білизні та чорних окулярах позує перед камерою.

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Варто зауважити, що такий сексуальний наряд дуже сподобався користувачам соцмережі, які відразу це підмітили.

"Пора змінювати купальник", – підписала фото Валерія. До слова, це не єдина вкрай відверта фотографія дівчини. Зокрема дівчина раніше оприлюднила світлину, на якій вона, прикрита лише однією подушкою, позувала на своєму ліжку.

Напівгола дівчина Мілевського показала себе у всій красі - фото 403360

Напівгола дівчина Мілевського показала себе у всій красі - фото 403361

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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