Напівгола дівчина Мілевського показала себе у всій красі

Дівчина скандального форварда Динамо Брест Артема Мілевського Валерія, активно веде Instagram-сторінку та часто радує прихильників цікавими фотографіями та відеороликами, іноді доволі спекотними.

Цього разу знаменитість оприлюднила гаряче фото, на якому вона лише в коричневій шикарній білизні та чорних окулярах позує перед камерою.

І ще: Оголена Ірина Морозюк зробила вкрай відверте зізнання

Варто зауважити, що такий сексуальний наряд дуже сподобався користувачам соцмережі, які відразу це підмітили.

"Пора змінювати купальник", – підписала фото Валерія. До слова, це не єдина вкрай відверта фотографія дівчини. Зокрема дівчина раніше оприлюднила світлину, на якій вона, прикрита лише однією подушкою, позувала на своєму ліжку.

Читайте також: Наречена Кріштіану Роналду показала шикарну фігуру на тренуванні