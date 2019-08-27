Напередодні анонсу китайці повністю розсекретили Redmi Note 8 Pro

Усе менше часу залишається до прем'єри смартфонів Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro, і все більше подробиць про них ми дізнаємося щодня. Тільки вчора з'явилося підтвердження, що молодша модель Redmi Note 8 отримає SoC Snapdragon 665 і квадрокамеру. Тепер же відомо майже все про Note 8 Pro.

У соцмережі Weibo виклали таблицю, де перераховані всі характеристики та особливості смартфона Redmi Note 8 Pro.

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Для Redmi Note 8 Pro заявлено спеціальне водовідштовхувальне покриття (відповідає рейтингу IP52) і міцний корпус (витримує падіння з висоти 1,5 м). Крім того, Redmi Note 8 Pro отримає не тільки дисплейний сертифікат TÜV Rheinland, що підтверджує надійний захист очей від шкідливого синього світла, але ще і мережевий цієї ж організації (гарантує постійне і безперебійне підключення до мережі з мінімальною затримкою навіть в складних умовах). Власне, буквально днями публікували відео з порівнянням Redmi Note 8 Pro і Honor 9X Pro в іграх, яке демонструє перевагу першого над другим по затримках у певних умовах.

Redmi Note 8 Pro отримав екран діагоналлю 6,53 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. З матрицею LTPS LCD та краплеподібним вирізом. Екран покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5.

В основі лежить однокристальна система MediaTek Helio G90T, обсяг оперативної пам'яті може становити 6 або 8 ГБ, флеш-пам'яті – 64 або 128 ГБ. Слот під картки microSD традиційно є.

Фронтальна камера представлена ​​одним датчиком на 20 Мп, основна ж зібрана з чотирьох модулів на 64, 8, 2 і 2 Мп. Говориться про режим макрозйомки, що підтримує зйомку на відстані 2 см.

За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг. Також є підтримка технології швидкої провідний зарядки Quick Charge 4+ і 18-ватної бездротової зарядки.

З іншого можна відзначити гучний динамік з підсилювачем NXP Smart PA, роз'єм 3,5 мм для під'єднання навушників, інфрачервоний порт для управління побутовою технікою та модуль NFC для безконтактних платежів.

Габарити і маса Redmi Note 8 Pro – 161,3 х 76,4 х 8,8 мм і 199 мм. З коробки смартфон працює під управлінням оболонки MIUI 10 на базі операційної системи Android 9 Pie.

Redmi Note 8 Pro можна буде купити у трьох колірних варіантах: Ice Jade, Fritillaria White і Electro-optic Ash. Версія з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті обійдеться приблизно у $ 250, а за варіант з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті доведеться віддати $ 290.

Нагадаємо, офіційна прем'єра смартфонів Redmi Note 8 відбудеться в Китаї вже післязавтра, 29 серпня. Крім Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro у рамках заходу очікується анонс бюджетної моделі Redmi 8 і першого телевізора бренду Redmi. Незабаром після китайської прем'єри Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro повинні дебютувати в Європі.

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