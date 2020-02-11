Напередодні анонсу інсайдер порівняв камери Samsung Galaxy S10 і Galaxy S20

Камера Samsung Galaxy S20 краще фотографує в умовах недостатнього освітлення

Редактор сайту XDA Макс Вайнбах поділився у твіттері фотографіями, зробленими на Samsung Galaxy S10 і Galaxy S20, для демонстрації поліпшень у камерах майбутнього флагмана. Пропонуємо глянути на кадри!

Перші знімки були зроблені в умовах недостатньої освітленості. Як видно, фотографія з Galaxy S20 відрізняється вищими рівнями деталізації і експозиції.

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WELL I'M GLAD YOU ASKED.



First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM — Max Weinbach, enemy of Samsung (@MaxWinebach) February 10, 2020

При зйомці у приміщенні Galaxy S10 впорався краще за Galaxy S20. Ймовірно, це пов'язано з "сирою" версією програмного забезпечення.

1 S10

2 S20 https://t.co/Zdhc4kZqh4 pic.twitter.com/Vgf4QhHUSx — Max Weinbach, enemy of Samsung (@MaxWinebach) February 10, 2020

Останні два зображення зняті на Galaxy S20 Ultra. Перше – на 108-мегапіксельну камеру Nonacell, а друге – з 30-кратним гібридним зумом. У цьому випадку камера добре впоралася зі складними деталями, наприклад, зі шрифтом на коробці Sega Genesis.

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz — Max Weinbach, enemy of Samsung (@MaxWinebach) February 10, 2020

Нагадуємо, що Samsung представить смартфони серії Galaxy S20 і розкладачку Galaxy Z Flip на презентації Unpacked 11 лютого о 21:00 за київським часом.

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