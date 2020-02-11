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Напередодні анонсу інсайдер порівняв камери Samsung Galaxy S10 і Galaxy S20

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Камера Samsung Galaxy S20 краще фотографує в умовах недостатнього освітлення - фото 1
Камера Samsung Galaxy S20 краще фотографує в умовах недостатнього освітлення

Редактор сайту XDA Макс Вайнбах поділився у твіттері фотографіями, зробленими на Samsung Galaxy S10 і Galaxy S20, для демонстрації поліпшень у камерах майбутнього флагмана. Пропонуємо глянути на кадри!

Перші знімки були зроблені в умовах недостатньої освітленості. Як видно, фотографія з Galaxy S20 відрізняється вищими рівнями деталізації і експозиції.

До теми: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

При зйомці у приміщенні Galaxy S10 впорався краще за Galaxy S20. Ймовірно, це пов'язано з "сирою" версією програмного забезпечення.

Останні два зображення зняті на Galaxy S20 Ultra. Перше – на 108-мегапіксельну камеру Nonacell, а друге – з 30-кратним гібридним зумом. У цьому випадку камера добре впоралася зі складними деталями, наприклад, зі шрифтом на коробці Sega Genesis.

Нагадуємо, що Samsung представить смартфони серії Galaxy S20 і розкладачку Galaxy Z Flip на презентації Unpacked 11 лютого о 21:00 за київським часом.

Варте уваги: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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