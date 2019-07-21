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Нападаючий збірної України Роман Яремчук вперше став татом
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Нападаючий збірної України і бельгійського Генка Роман Яремчук поділився радісною новиною. Дружина футболіста Христина народила сина. Це перша дитина пари і ім'я хлопчика поки не називають.
У футбольній українській родині триває бебі-бум. На цей раз радісна подія сталася в сім'ї 23-річного нападника національної команди України Романа Яремчука. Дружина Христина подарувала спортсмену первістка. У пари в п'ятницю, 19 липня, о 20:30 народився син. Вага новонародженого – 3750 грамів, зріст – 55 см. Ім'я сина подружжя поки не називають.
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Першою спільною фотографією з сином футболіст поділився у себе Instagram, а кохана Яремчука опублікувала гарні знімки з фотосесії. У коментарях знайомі і підписники не втомлювалися вітати щасливих батьків і бажати здоров'я малюкові і батькам.
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