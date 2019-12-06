Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для Vogue, засвітивши оголені груди

Легендарна супермодель 90-х Наомі Кемпбелл порадувала своїх підписників новим спокусливим знімком. Красуня засвітила голі груди у новій пікантній фотосесії.

Так, модель Наомі Кемпбелл поділилася зі своїми шанувальниками на сторінці в Instagram результатами нового сексуального фотосету, викликавши ажіотаж серед користувачів відвертим образом.

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Зокрема, красуня прикрасила обкладинку бразильського глянцю Vogue. На одному зі знімків Наомі позувала в накидці, якою прикривала голе тіло. Груди частково були приховані під довгим волоссям моделі.

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