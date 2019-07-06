Наодинці з природою: як виглядає дерев'яний дім у горах Мехіко

Архітектори звели ідеальний дім для інтровертів посеред гір у Мексиці. Тут можна не лише відпочити від ритму мегаполісів, а й відчути себе частинкою природи. Зацініть!

Архітектурне бюро Talleresque створило незвичайний проєкт Casa Flotante, який втілює справжній тропічний дім посеред гір у Мехіко. Він нагадує дорослу версію будиночка на дереві та має 87 квадратних метрів. Водночас помешкання має три рівні з простим дизайном, спіральним плануванням та відкритими зонами.

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Здається, це райське містечко для інтровертів та тих, кому необхідно покидати місто та бути на природі хоча б ненадовго. Не вірите? Подивіться самі:

Автор всіх фото: Studio Chirika

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