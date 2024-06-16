Намагалася пронести у бюстгальтері: жінку спіймали на контрабанді ігор для Nintendo Switch

Нервову жінку з великим розміром бюста зупинили в аеропорту в Китаї. Сталося це після того, як у чиновників виникли підозри.

Вони оглянули її і виявили, що вона нібито намагалася вивезти з країни 350 ігор для консолей Nintendo Switch, запхавши їх у бюстгальтер. Як пише Tom's Hardware 14 червня і повідомляє Yahoo, жінку, яка намагалася покинути Гонконг і в'їхати в Китай через порт Лянтан, зупинили митники після того, як помітили, що вона поводилася дивно, нервувала і мала груди дивної форми під час рутинного огляду мандрівників.

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Її відвели в приватну зону, де, як повідомляється, чиновники виявили, що вона намагалася провезти понад 300 картриджів Switch у бюстгальтері, що, ймовірно, пояснює її дивну поведінку і дивну форму її грудей.

Чиновники конфіскували 350 картриджів для Nintendo Switch з бюстгальтера жінки. За оцінками, вартість усіх ігор становить близько 70 000 юанів або близько 9 660 доларів США.

У Китаї стаття 7 Положення про виконання митних адміністративних покарань Китайської Народної Республіки забороняє людям ухилятися від сплати митних платежів шляхом "приховування, маскування, приховування декларацій, фальшивих декларацій або іншими способами, транспортування, перевезення або пересилання товарів, які заборонені або обмежені до ввезення або вивезення державою". Як і в більшості країн, ввезення товарів без сплати необхідних податків є незаконним і вважається контрабандою.

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Як зазначає Tom's Hardware, якщо припустити, що картриджі з приставками Switch не вважаються Китаєм "обмеженими", жінка, яку підозрюють у контрабанді ігор у бюстгальтері, навряд чи потрапить до в'язниці. Натомість її можуть оштрафувати на суму, що "не перевищує трикратного розміру мита, яке підлягає сплаті, але від якого вона ухилилася".